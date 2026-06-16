Zweedse toezichthouder berispt Securitas voor illegaal filmen van personeel

De Zweedse privacytoezichthouder IMY heeft beveiligingsbedrijf Securitas berispt voor het illegaal filmen van personeel. Een jaar geleden kondigde IMY aan dat het, na informatie van personeel, een onderzoek naar Securitas startte. Zo wilde de toezichthouder onder andere kijken of het bedrijf een geldige grondslag voor het filmen van autobestuurders heeft. Het onderzoek is nu afgerond en IMY is tot het oordeel gekomen dat Securitas niet over een geldige grondslag beschikte.

De camera's waren aangebracht in surveillancewagens en gericht op de bestuurder. Zo werd het gedrag van de autobestuurder continu gemonitord. Gebaseerd op het gedrag kon de camera waarschuwingen naar zowel de bestuurder als Securitas sturen. Volgens de Zweedse toezichthouder is er sprake van een vergaande privacyschending. Er is echter besloten om het bij een berisping te laten. De monitoring vond namelijk binnen een beperkt pilotproject plaats, gedurende een beperkte periode, aldus de verklaring.

"We hebben vastgesteld dat dit een ingrijpende vorm van toezicht is", zegt IMY-advocaat Anders Haag over de AVG-overtreding van Securitas. Hij merkt op dat het toezicht van de toezichthouder een duidelijk signaal is dat organisaties over een geldige grondslag moeten beschikken voordat dergelijke surveillance is toegestaan.