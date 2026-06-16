Telegram-oprichter wegens socialmediaverbod kritisch op Britse overheid én ouders

Telegram-oprichter Pavel Durov is wegens het socialmediaverbod dat de Britse regering wil invoeren kritisch op de autoriteiten én ouders. Dat laat hij in een bericht via zijn eigen chatdienst weten. Gisteren maakte de Britse regering bekend dat het een socialmediaverbod voor jongeren onder de 16 jaar wil invoeren. Gebruikers zullen dan hun leeftijd moeten laten verifiëren om een account te kunnen aanmaken. Het wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen gaat later dit jaar naar het Britse parlement.

Volgens Durov zorgt een socialmediaverbod er juist voor dat kinderen meer gevaar zullen lopen, aangezien ze dan via vpn's online gaan en veel ergere content tegenkomen. Hij wijst ook naar Rusland en Iran waar Telegram werd verboden en gebruikers overstapten op vpn's. Daarnaast beschikken ouders al over de middelen om het digitale gedrag van hun kinderen aan banden te leggen, zoals ouderlijk toezicht en schermtijd of het helemaal niet geven van een smartphone, merkt Durov op. "In plaats daarvan geven veel ouders hun peuters juist een iPad, alleen om ze stil te houden. Daar kan geen enkele wet tegenop."

De Telegram-oprichter merkt op dat het socialmediavebod ervoor zorgt dat alle Britse socialmediagebruikers straks moeten bewijzen dat ze 16 jaar of ouder zijn. "Jaarlijks worden duizenden mensen in het VK wegens politieke berichten aangehouden. Gaat dit echt over het beschermen van kinderen of het identificeren van meer mensen om te arresteren?" Het bericht van Durov is op het moment van schrijven zo'n twaalf miljoen keer bekeken.