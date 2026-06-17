Fotogigant Kodak bevestigt datalek na claim van ShinyHunters

Aanvallers hebben ingebroken op systemen van fotogigant Kodak en daarbij toegang tot bedrijfsgegevens gekregen, zo laat het bedrijf weten. Een aantal dagen geleden claimde de criminele groepering ShinyHunters dat het Kodak had gehackt en 2,2 miljoen records met persoonlijke informatie van klanten in handen heeft, alsmede andere interne bedrijfsgegevens. De criminelen riepen Kodak op om uiterlijk 18 juni contact op te nemen, anders dreigen ze de gestolen data openbaar te maken.
Kodak laat tegenover BleepingComputer weten dat het onlangs ontdekte dat een 'ongeautoriseerde derde partij' illegaal toegang tot bedrijfsgegevens had verkregen. Vervolgens is er onderzoek ingesteld naar welke data er precies bij de aanval is buitgemaakt. Verdere details zijn niet gegeven. Zo is onbekend hoe de datadiefstal mogelijk was. ShinyHunters liet laatst zelf weten dat het via een beveiligingslek in Oracle PeopleSoft gegevens van meer dan honderd organisaties en bedrijven had gestolen.
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