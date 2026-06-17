Google Pixel-telefoons kwetsbaar voor remote code execution

Google Pixel-telefoons bevatten meerdere kritieke kwetsbaarheden die remote code execution (RCE) mogelijk maken. Zo kan een aanvaller op afstand code op de toestellen uitvoeren. Google heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de problemen te verhelpen. Niet eerder in het bestaan van de Google Pixel werden in één maand zoveel kritieke beveiligingslekken verholpen als deze maand.
De patchronde van juni verhelpt in totaal 41 kwetsbaarheden, waarvan er 11 als kritiek zijn aangemerkt. Acht van deze kritieke beveiligingslekken maken remote code execution mogelijk. De problemen zijn onder andere aanwezig in de modem en WC-Radio van de Pixel-telefoons. De overige drie kritieke kwetsbaarheden kunnen leiden tot een denial of service of het verhogen van rechten. Google geeft geen details over de problemen, zoals hoe aanvallers hier precies misbruik van zouden kunnen maken. Eigenaren van een Pixel-telefoon worden aangeraden om te updaten naar patch level '2026-06-05'.
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