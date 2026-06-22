Staatssecretaris: Europese ID-wallet niet verplicht voor online leeftijdsverificatie

De Europese ID-wallet wordt niet verplicht voor online leeftijdsverificatie, zo stelt staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie. Daarnaast is het kabinet geen voorstander om leeftijdsverificatie op het niveau van het besturingssysteem te regelen. Verschillende leden van de vaste commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer hadden Aerdts vragen gesteld over Europese plannen voor het invoeren van online leeftijdsverificatie.

Het kabinet liet eerder al weten voorstander te zijn van een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media die als "onvoldoende veilig" bestempeld zijn. Hierbij zouden alle gebruikers van deze platforms hun leeftijd moeten laten controleren. De Europese Commissie heeft een whitelabel-app voor online leeftijdsverificatie ontwikkeld die websites voor deze controle straks kunnen gebruiken.

D66 stelde vragen over het gebruik van de Europese Digitale Identiteits (EDI)-wallet voor online leeftijdsverificatie. "De inzet van EDI-wallets is een van de mogelijkheden voor online leeftijdsverificatie waarnaar gekeken wordt", reageert de staatssecretaris. "Daarbij is het van belang dat het gebruik van een EDI-wallet altijd vrijwillig is. Er zullen daarom ook alternatieven moeten zijn voor mensen die geen EDI-wallet willen gebruiken."

Ook op vragen van PRO laat de staatssecretaris weten dat het gebruik van een Europese ID-wallet vrijwillig is. "Burgers die een EDI-wallet willen gebruiken, zouden daarmee mogelijk een bewijs kunnen delen met dienstverleners dat zij de benodigde leeftijd hebben bereikt, zonder hun specifieke leeftijd of andere persoonsgegevens te hoeven delen. Daarbij is het van belang dat het gebruik van een EDI-wallet altijd vrijwillig is. Er zullen daarom ook alternatieven moeten zijn voor mensen die geen EDI-wallet willen gebruiken."

Besturingssysteem en appstores

De SGP vroeg het kabinet om te voorkomen dat zorgen over de impact van sociale media op jongeren misbruikt worden om een Europese Digitale Identiteit uiteindelijk als onvermijdelijk te presenteren. "De leden van de SGP-fractie vragen het kabinet te bevestigen dat dit ook haar inzet zal blijven en de Europese Digitale Identiteit niet te hanteren om leeftijdsverificatie toe te passen, maar te kijken naar de bestaande mogelijkheden zoals leeftijdsverificatie op appstore-niveau en daarbij aandacht te hebben voor de waarborgen ten aanzien van de privacy van gebruikers en de rechten van ouders.

"In Europese wetgeving is vastgelegd dat het gebruik van een EDI-wallet vrijwillig is en dat de toegang tot publieke en private diensten niet mag worden beperkt of belemmerd voor mensen die die wallets niet gebruiken. Wanneer onlinediensten leeftijdverificatie vereisen, moeten zij dus ook andere geschikte leeftijdsverificatie-instrumenten dan EDI-wallets toestaan", antwoordt de staatssecretaris.

De SGP-fractie vroeg ook of het kabinet zich wil inzetten voor een systeem waarin leeftijdsverificatie plaatsvindt op het niveau van het besturingssysteem. "Het kabinet is hier geen voorstander van en providers evenmin. Het verlegt immers de verantwoordelijkheid voor veilige digitale diensten van ontwikkelaars (als normadressanten) daarvan naar de providers. Ook ziet het kabinet een sterkere afhankelijkheid van een zeer beperkt aantal providers ontstaan. Zij is daar geen voorstander van", reageert Aerdts.