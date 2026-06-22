Fraudehelpdesk waarschuwt voor neptelefoontjes uit naam van Google

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor neptelefoontjes uit naam van de helpdesk van Google, waarbij er een gespooft telefoonnummer wordt gebruikt. Volgens de zogenaamde helpdesk zijn er problemen met het account van de gebelde persoon, bijvoorbeeld dat dit is gehackt. "In sommige gevallen heeft de oplichter veel gegevens van de melder, mogelijk doordat het Google-account van de melder al gehackt is. Daardoor lijkt het telefoontje betrouwbaar'", aldus de Fraudehelpdesk in een waarschuwing vandaag.

Vervolgens krijgen slachtoffers van de oplichter instructies om het account te 'beveiligen', waarbij er verschillende stappen moeten worden doorlopen. Zo wordt slachtoffers gevraagd om een 2FA-code door te geven of wachtwoorden te wijzigen. Zodoende proberen de oplichters toegang tot het account te krijgen. "Bij een aantal melders wilde de oplichter via het Google-account bij het crypto-account van de melder komen. Mogelijk zijn er ook nog andere redenen waarom de oplichter toegang wil tot het Google-account", zo laat de Fraudehelpdesk verder weten. Wie door Google wordt gebeld krijgt het advies om meteen op te hangen en het bedrijf zelf terug te bellen via zelf opgezochte contactgegevens.