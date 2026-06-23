Noyb: aantal EU-lidstaten en Google willen cookiebanners toch behouden

Een aantal EU-lidstaten en Google willen cookiebanners toch behouden, waarbij invloed van de trackinglobby een grote rol speelde, zo beweert privacyorganisatie noyb. Eind vorig jaar kwam de Europese Commissie met het voorstel om cookiebanners te vervangen door een geautomatiseerd signaal dat de browser verstuurt. Zodoende zouden gebruikers niet meer per website hoeven aan te geven dat ze geen trackingcookies willen.

Volgens noyb heeft Google met een geheim lobbydocument de plannen van de Europese Commissie ondermijnd. De privacyorganisatie stelt dat het document vergezochte cijfers noemt en beweert dat online advertenties tot stilstand komen als cookiebanners zouden verdwijnen. Google beweert ook dat grote mediasites door het plan worden getroffen, maar in het voorstel van de Europese Commissie wordt juist een uitzondering voor dit soort websites gemaakt. Zo kunnen gebruikers voor dit soort sites tracking nog steeds toestaan, terwijl ze het weigeren voor Google.

Duitsland, Frankrijk en andere landen zijn echter voor de lobby gezwicht, want het voorstel om cookiebanners te vervangen is uit het voorstel van de EU-lidstaten geschrapt, stelt noyb. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen en elk een eigen positie innemen. Nadat de Europese Commissie een voorstel presenteert is het aan de EU-lidstaten (Raad) en het Europees Parlement om een positie in te nemen, gevolgd door onderhandelingen.

"Decennia klagen mensen over EU-bureaucratie. Maar in werkelijkheid is de tracking-industrie zo bang dat consumenten gewoon 'nee' kunnen zeggen, dat na wat gelobby iedereen door de knieën gaat. Het doet je afvragen of sommige lidstaten nu hun kiezers of de lobbyisten vertegenwoordigen", zegt noyb-oprichter en privacy-activist Max Schrems.

Schrems stelt dat cookiebanners geen privacy-uitvinding zijn, maar zijn bedacht door tracking-industrie. "Zonder toestemming is er geen online spionage. Er is nu de angst dat een eenvoudigere manier om 'ja' of 'nee' te zeggen de omzet van Google en soortgelijke bedrijven raakt. Dat is waarom de tracking-industrie nu zo hard mogelijk aan het lobbyen is, zodat het de cookiebanner kan behouden. Het is duidelijk dat het de mogelijkheid wil behouden om de keuze van gebruikers te kunnen beïnvloeden."

Het Europees Parlement moet nog een positie innemen of het cookiebanners wil schrappen of behouden. Ook daar is de trackinglobby echter actief, aldus noyb. "In een democratie zou wat de meerderheid van de mensen wil - in dit geval het schrappen van cookiebanners - moeten plaatsvinden. Als besluitvormers de wens van de techlobby volgen in plaats van hun eigen kiezers, is er iets heel goed mis hier", merkt Schrems op.