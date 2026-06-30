Avans Hogeschool waarschuwt mkb-bedrijven voor gestolen wachtwoorden

Avans Hogeschool waarschuwt Nederlandse mkb-bedrijven, als onderdeel van een samenwerkingsproject met de Politie Oost-Brabant, voor gestolen wachtwoorden die op internet te vinden zijn. Binnen het onderzoeksproject zoeken studenten naar online beschikbare datasets waarin combinaties van e-mailadressen en wachtwoorden voorkomen. Vervolgens wordt gekeken of de gestolen wachtwoorden van Nederlandse mkb-bedrijven zijn, die hierna een waarschuwingsmail ontvangen.

In de e-mail staat meer informatie over het risico van de gecompromitteerde inloggegevens en worden concrete beveiligingsadviezen gegeven. "Belangrijk om te weten is dat Avans Hogeschool deze werkzaamheden zelfstandig uitvoert. De politie verstrekt geen gegevens aan Avans en ontvangt ook geen gegevens van individuele bedrijven. Waar nodig adviseert de politie over specifieke onderdelen binnen het onderzoek", zo laat de politie over het samenwerkingsproject weten.

Door het vroegtijdig informeren moet worden voorkomen dat mkb-bedrijven verder slachtoffer worden. Zo kunnen de ondernemers na te zijn ingelicht hun wachtwoorden wijzigen en aanvullende beveiligingsmaatregelen nemen. Het doel van het project is om de komende vijf jaar duizenden ondernemers te waarschuwen. "We hopen uiteraard dat ondernemers de waarschuwingen serieus nemen en beveiligingsmaatregelen treffen", aldus de politie.

Praktische adviezen