Cyberbeveiligingswet naar Eerste Kamer, kan op 15 augustus ingaan

De Cyberbeveiligingswet (Cbw), die eisen stelt aan de digitale weerbaarheid van ruim achtduizend organisaties in Nederland, gaat naar de Eerste Kamer en kan op 15 augustus ingaan. Dat melden het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vandaag. De Cbw is de Nederlandse implementatie van de Europese NIS2-richtlijn.

Organisaties die onder de Cbw vallen krijgen te maken met nieuwe verplichtingen op het gebied van digitale weerbaarheid. Het gaat onder andere om registratie bij het NCSC, een wettelijke zorgplicht voor cybersecurity, een meldplicht voor significante incidenten, het hebben van bestuurders met aantoonbare kennis van cybersecurity en verplicht risicobeheer van leveranciers en de gehele toeleveranciersketen. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk om te toetsen of ze onder deze wet vallen.

"Begin bijvoorbeeld met een eerste risicoanalyse en breng in kaart welke maatregelen jouw organisatie al heeft getroffen om cyberrisico’s te beheersen. Bespreek de uitkomsten met het bestuur en maak afspraken over eventuele verbetermaatregelen en vervolgstappen. Bereid ook je registratie voor", aldus de NCTV. De Tweede Kamer ging in april van dit jaar akkoord met de Cbw. De Eerste Kamer vergadert op 6 of 7 juli over de Cyberbeveiligingswet en zal dan ook over het wetsvoorstel stemmen. De Cbw kan naar verwachting op 15 augustus dit jaar in werking treden.