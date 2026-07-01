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Googles reCaptcha wil nu ook video met handgebaren van gebruikers

woensdag 1 juli 2026, 14:32 door Redactie, 1 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 14:45

Google heeft de eigen captcha-oplossing reCaptcha van een nieuwe feature voorzien waarbij internetgebruikers een video van hun hand moeten maken, die vervolgens door het techbedrijf wordt geanalyseerd. Als onderdeel van 'handgebaarverificatie' moeten gebruikers reCaptcha toegang tot hun camera geven en hierna verschillende handgebaren maken. Vervolgens haalt Google allerlei data uit de gemaakte video, waaronder 21 coördinaten van vingerknokkels.

ReCaptcha wordt door miljoenen websites gebruikt om mensen van bots te onderscheiden. Gebruikers moeten daarvoor allerlei puzzels oplossen. Ook voert het systeem een gedragsanalyse uit en laat gebruikers een checkbox aanklikken dat ze geen bot zijn. In april kondigde Google nieuwe eisen aan om reCaptcha te laten werken. Als het systeem gedrag waarneemt dat het verdacht vindt, krijgen gebruikers geen puzzel meer te zien, maar moeten ze een QR-code scannen. Deze scan verplicht dat op Androidtelefoons Google Play Services draait.

Nu heeft het techbedrijf weer een nieuwe methode aangekondigd, waarbij gebruikers hun hand moeten filmen. Google zegt dat het gemaakte afbeeldingen en video's van handgebaren na de verificatie verwijdert en de data niet voor andere doeleinden gebruikt. "Video's of afbeeldingen worden automatisch verwijderd nadat de challenge is afgerond. De informatie die Google verzamelt wordt in overeenstemming met de Google Privacy Policy gebruikt en bewaard."

In de documentatie over handgebaarverificatie stelt Google dat de feature kan worden toegepast als die staat ingeschakeld. Voor gebruikers die de captcha met handgebaren niet kunnen oplossen blijven visuele en audio challenges beschikbaar, aldus het techbedrijf. Ook zegt Google 'meer toegankelijke en veiligere alternatieven' te ontwikkelen.

"De geruststelling is gebaseerd op vertrouwen en Google heeft mensen jarenlang redenen gegeven om hier terughoudend mee te zijn. Dit is een bedrijf dat bestaat door het verzamelen en verkopen van persoonlijke data en vraagt nu om je camera in te schakelen en je hand te lezen", stelt Reclaim the Net.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 14:38 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 14:42
Zo gauw ik een recaptcha krijg verlaat ik per definitie de website, dus van deze onzin die nu geintrodceerd wordt zal ik geen last hebben. Als je overigens in de documentatie kijkt stat er:
Additional data storage

Google does not retain any images or videos of a user's hand gestures beyond the verification process or use the data for any other purpose. Videos or images are automatically deleted after the challenge is complete.

The information Google collects is used and stored in accordance with the Google Privacy Policy.
Images worden verwijderd, maar de biometriche data en andere zaken die eruit gehaald worden waarschijnlijk niet en wordt verhandeld aan de duizenden "partners" waar Google (volgens de privacy voorwaarden) zaken mee doet.
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