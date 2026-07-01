Googles reCaptcha wil nu ook video met handgebaren van gebruikers

Google heeft de eigen captcha-oplossing reCaptcha van een nieuwe feature voorzien waarbij internetgebruikers een video van hun hand moeten maken, die vervolgens door het techbedrijf wordt geanalyseerd. Als onderdeel van 'handgebaarverificatie' moeten gebruikers reCaptcha toegang tot hun camera geven en hierna verschillende handgebaren maken. Vervolgens haalt Google allerlei data uit de gemaakte video, waaronder 21 coördinaten van vingerknokkels.

ReCaptcha wordt door miljoenen websites gebruikt om mensen van bots te onderscheiden. Gebruikers moeten daarvoor allerlei puzzels oplossen. Ook voert het systeem een gedragsanalyse uit en laat gebruikers een checkbox aanklikken dat ze geen bot zijn. In april kondigde Google nieuwe eisen aan om reCaptcha te laten werken. Als het systeem gedrag waarneemt dat het verdacht vindt, krijgen gebruikers geen puzzel meer te zien, maar moeten ze een QR-code scannen. Deze scan verplicht dat op Androidtelefoons Google Play Services draait.

Nu heeft het techbedrijf weer een nieuwe methode aangekondigd, waarbij gebruikers hun hand moeten filmen. Google zegt dat het gemaakte afbeeldingen en video's van handgebaren na de verificatie verwijdert en de data niet voor andere doeleinden gebruikt. "Video's of afbeeldingen worden automatisch verwijderd nadat de challenge is afgerond. De informatie die Google verzamelt wordt in overeenstemming met de Google Privacy Policy gebruikt en bewaard."

In de documentatie over handgebaarverificatie stelt Google dat de feature kan worden toegepast als die staat ingeschakeld. Voor gebruikers die de captcha met handgebaren niet kunnen oplossen blijven visuele en audio challenges beschikbaar, aldus het techbedrijf. Ook zegt Google 'meer toegankelijke en veiligere alternatieven' te ontwikkelen.

"De geruststelling is gebaseerd op vertrouwen en Google heeft mensen jarenlang redenen gegeven om hier terughoudend mee te zijn. Dit is een bedrijf dat bestaat door het verzamelen en verkopen van persoonlijke data en vraagt nu om je camera in te schakelen en je hand te lezen", stelt Reclaim the Net.