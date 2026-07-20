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Misbruik van kritieke RCE-kwetsbaarheid in ServiceNow AI-platform gemeld

maandag 20 juli 2026, 10:17 door Redactie, 0 reacties

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in het AI-platform van ServiceNow waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand code kan uitvoeren. Dat meldt cybersecuritybedrijf Defused. Precies een week geleden verschenen er beveiligingsupdates voor het probleem. Het AI-platform van ServiceNow verwerkt allerlei data en workflows van organisaties, mede met behulp van AI-agents.

Een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2026-6875) maakt het in bepaalde gevallen voor ongeauthenticeerde aanvallers mogelijk om code op het ServiceNow AI-platform uit te voeren. Verdere details over het beveiligingslek zijn niet gegeven. Op 13 juli zijn updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. ServiceNow heeft die al bij klanten met een gehoste versie uitgerold. Klanten die een self-hosted versie van het platform draaien moeten de updates zelf installeren. Dit weekend meldde cybersecuritybedrijf Defused dat het misbruik van het beveiligingslek had waargenomen.

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