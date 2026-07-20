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Website Nextcloud wegens 'probleem met infrastructuur' offline

maandag 20 juli 2026, 11:33 door Redactie, 4 reacties

De website van Nextcloud is wegens een 'probleem met de infrastructuur' nog altijd offline, zo laat de aanbieder op het eigen forum en via Mastodon weten. Op de statuspagina meldt het bedrijf dat de site wegens onderhoudswerkzaamheden offline is. Gebruikers noemden op het Nextcloud-forum het gebrek aan communicatie over het down zijn van de website verontrustend.

Een medewerker liet vanochtend weten dat Nextcloud gisteren te maken kreeg met een 'infrastructuurprobleem' waardoor de website down ging. De site wordt nu aan de hand van een back-up hersteld. Volgens de medewerker heeft het probleem geen gevolgen voor de updates of downloads van Nextcloud. Ook bevat de betreffende server niets met betrekking tot de werking van Nextcloud, dus zou er geen impact op gebruikers of klanten moeten zijn. Dezelfde verklaring is inmiddels ook op Mastodon verschenen.

Details over de aard van het probleem zijn niet gegeven. Nextcloud is een suite van producten die een alternatief voor Microsoft 365 kan zijn, zo liet minister Heerma van Binnenlandse Zaken onlangs nog weten. Vorige week kreeg de Nederlandse onderwijssector groen licht voor gebruik van Nextcloud wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. Dat meldde SURF, dat samen met Privacy Company een Data Protection Impact Assessment (DPIA) van de software had uitgevoerd.

Reacties (4)
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Vandaag, 11:55 door Anoniem
"Opensource"..... Lekker open zijn ze weer over de communicatie.

Ze zijn gewoon gehacked, wat het nodige zegt over hun monitoring van de infrastrutuur en hun openheid.

Waar rook is, is vuur.
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Vandaag, 12:25 door Anoniem
Je kon hier gif op innemen dat het zou gebeuren...
Of het nu opensource is of niet, nextcloud heeft een absurd groot target op z'n eigen hoofd geplakt door te gaan concureren met Microsoft.
Dus je hebt nu Microsoft met miljarden dollars, NSA met miljarden dollars, alle scriptkiddies en mensen die het gewoon leuk vinden om klompen in de machine te gooien die een gaatje proberen te prikken in nextcloud.

En dan hebben we nog niet gehad over de statelijke actoren uit Rusland, Iran, Pakistan, India enz enz.
Zo'n clubje is al snel overpowered door alle shit die op hen af komt en gaat komen...

Gewoon effe doorbijten... Als je lang genoeg overleeft, dan blijf je overleven.
Nu de handdoek gooien en je weet dat je nog 20 jaar een Amerikaanse kolonie blijft.
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Vandaag, 12:31 door Anoniem
Gebruikers noemden op het Nextcloud-forum het gebrek aan communicatie over het down zijn van de website verontrustend.

Het feit dat ze op Mastadon hun status verkondigen, is een gebrek aan communicatie op zich. Dat platform is voor een heel selecte groep mensen met een uitgesproken politieke mening.

Post overal, of zet zoiets alleen op je website. Anders profileer je jezelf gelijk politiek. Iets dat nooit de bedoeling zou mogen zijn van een cloud-software-pakket.
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Vandaag, 12:35 door Anoniem
ik had het v de week nog gezegd dat office 365 technische beter is en weinig vertrouwen in Nextloud... zie nu weer problemen 4du
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