Website Nextcloud wegens 'probleem met infrastructuur' offline

De website van Nextcloud is wegens een 'probleem met de infrastructuur' nog altijd offline, zo laat de aanbieder op het eigen forum en via Mastodon weten. Op de statuspagina meldt het bedrijf dat de site wegens onderhoudswerkzaamheden offline is. Gebruikers noemden op het Nextcloud-forum het gebrek aan communicatie over het down zijn van de website verontrustend.

Een medewerker liet vanochtend weten dat Nextcloud gisteren te maken kreeg met een 'infrastructuurprobleem' waardoor de website down ging. De site wordt nu aan de hand van een back-up hersteld. Volgens de medewerker heeft het probleem geen gevolgen voor de updates of downloads van Nextcloud. Ook bevat de betreffende server niets met betrekking tot de werking van Nextcloud, dus zou er geen impact op gebruikers of klanten moeten zijn. Dezelfde verklaring is inmiddels ook op Mastodon verschenen.

Details over de aard van het probleem zijn niet gegeven. Nextcloud is een suite van producten die een alternatief voor Microsoft 365 kan zijn, zo liet minister Heerma van Binnenlandse Zaken onlangs nog weten. Vorige week kreeg de Nederlandse onderwijssector groen licht voor gebruik van Nextcloud wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. Dat meldde SURF, dat samen met Privacy Company een Data Protection Impact Assessment (DPIA) van de software had uitgevoerd.