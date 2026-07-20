Aanvallers zijn erin geslaagd om in te breken op systemen van Hugging Face, zo heeft het AI-bedrijf zelf bekendgemaakt. Klanten worden aangeraden om hun access tokens te vervangen. Er wordt nog onderzocht of er bij de hack ook gegevens van klanten zijn buitgemaakt. De inbraak werd vorige week opgemerkt, waarbij de aanvaller door middel van een malafide dataset code op systemen van Hugging Face kon uitvoeren, zo laat het bedrijf in een verklaring weten.

De aanvaller wist vervolgens node-level toegang te krijgen, verzamelde cloud en cluster credentials en kon zich lateraal naar verschillende interne clusters bewegen. Volgens Hugging Face was de aanval uitgevoerd met behulp van een autonome AI-agent, maar er wordt geen uitgebreid bewijs gegeven om dit te onderbouwen. Naar aanleiding van het incident zegt het AI-bedrijf dat het verschillende maatregelen heeft genomen, zoals het verhelpen van de hoofdoorzaak en het vervangen van tokens en credentials. Klanten worden opgeroepen hetzelfde te doen, alsmede de recente activiteiten van hun account te controleren.