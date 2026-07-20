Vastgoedtransacties in Roemenië onmogelijk na aanval op Roemeens Kadaster

Vastgoedtransacties in Roemenië zijn al bijna een week onmogelijk nadat het Roemeense Kadaster ANCPI werd getroffen door een cyberaanval. Bij de aanval werden ook allerlei gegevens uit het Kadaster-systeem gestolen, die inmiddels op internet te koop worden aangeboden. Omdat het systeem offline is kan er ook geen kadastraal uittreksel worden verstrekt. Dit heeft als gevolg dat vastgoedtransacties geen doorgang kunnen vinden, zo meldt Romania Insider.

De aanvaller claimde dat hij databases en back-ups van het ANCPI heeft verwijderd, maar de organisatie meldt vandaag dat de technische en juridische databases van de instelling niet zijn getroffen. Het Roemeense Kadaster zegt bezig te zijn met het migreren van de ANCPI-applicaties naar de Roemeense overheidscloud. De migratie zou aanstaande woensdag moeten zijn afgerond. Vervolgens zullen de betreffende applicaties stapsgewijs weer voor burgers, notarissen en anderen beschikbaar komen. De aanval komt op een ongelegen moment, omdat de belasting op nieuwe woningen in Roemenië vanaf 1 augustus stijgt van 9 naar 21 procent.