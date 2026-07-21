AI-muziekgenerator Suno lekt persoonlijke gegevens van 55 miljoen gebruikers

AI-muziekgenerator Suno heeft eind vorig jaar de persoonlijke gegevens van ruim 55 miljoen gebruikers gelekt, die vervolgens op internet verschenen. Suno is een platform dat gebruikers door middel van prompts muziek laat genereren. Vorig jaar november kregen aanvallers toegang tot een database met daarin gegevens van een groot aantal gebruikers.
De buitgemaakte data bestaat uit e-mailadressen, telefoonnummers, namen, gedeeltelijke creditcardgegevens, adresgegevens en aankopen. De meer dan 55 miljoen gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt.
Van de bij Suno gestolen e-mailadressen was 24 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. In vergelijking met andere datalekken is dit een zeer laag percentage, wat inhoudt dat aanvallers over een groot aantal nieuwe e-mailadressen beschikken die zijn te gebruiken voor spam, phishing en andere scams.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.