AI-muziekgenerator Suno lekt persoonlijke gegevens van 55 miljoen gebruikers

AI-muziekgenerator Suno heeft eind vorig jaar de persoonlijke gegevens van ruim 55 miljoen gebruikers gelekt, die vervolgens op internet verschenen. Suno is een platform dat gebruikers door middel van prompts muziek laat genereren. Vorig jaar november kregen aanvallers toegang tot een database met daarin gegevens van een groot aantal gebruikers.

De buitgemaakte data bestaat uit e-mailadressen, telefoonnummers, namen, gedeeltelijke creditcardgegevens, adresgegevens en aankopen. De meer dan 55 miljoen gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt.

Van de bij Suno gestolen e-mailadressen was 24 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. In vergelijking met andere datalekken is dit een zeer laag percentage, wat inhoudt dat aanvallers over een groot aantal nieuwe e-mailadressen beschikken die zijn te gebruiken voor spam, phishing en andere scams.