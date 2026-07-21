Nextcloud-website wegens defacement offline, onderzoek nog gaande

De website van Nextcloud was zondagavond en gisteren enige tijd offline omdat aanvallers die hadden gedefacet. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Gisteren stelde Nextcloud dat de website wegens een 'infrastructuurprobleem' offline was. Details over de aard van het probleem werden niet gegeven. Nextcloud is een suite van producten die een alternatief voor Microsoft 365 kan zijn, zo liet minister Heerma van Binnenlandse Zaken onlangs nog weten.

Veel gebruikers hekelden het ontbreken van verdere informatie. Via de eigen website en Mastodon meldt Nextcloud vandaag dat de website zondagavond werd gedefacet. De webserver werd vervolgens geïsoleerd en het onderzoek naar het incident is nog gaande. Verder stelt het het bedrijf dat de post-mortem analyse nog gaande is en het meer informatie zal geven zodra het hierover beschikt. Het incident had volgens Nextcloud geen invloed op de software die het aanbiedt, de servers van klanten of andere diensten.