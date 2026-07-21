Mozilla dicht kritieke Firefox-lekken een week later ook in ESR-versies

Mozilla heeft twee kritieke kwetsbaarheden in Firefox die remote code execution (RCE) mogelijk maken, en waarvoor publieke exploitcode bestaat, een week later ook in de ESR-versies van de browser gedicht. Vorige week dinsdag werd het probleem al in de standaard Firefox-versie gepatcht. De twee beveiligingslekken, CVE-2026-15718 en CVE-2026-15719, bevinden zich in onderdelen van de browser gebruikt voor de navigatie en WebAssembly.

De kwetsbaarheden maken remote code execution mogelijk. De enige vereiste voor misbruik is dat een Firefox-gebruiker een gehackte of malafide website bezoekt of een besmette advertentie te zien krijgt. Verdere interactie is niet vereist. Mozilla geeft geen verdere details over de problemen, maar stelt dat het niet bekend is met daadwerkelijk misbruik van de problemen.

Vorige week verscheen Firefox versie 152.0.6 waarin de twee problemen al werden gepatcht. Dat is nu ook gedaan met de ESR-versies van de browser. Firefox Extended Support Release (ESR) is een Firefox-versie die alleen maar beveiligingsupdates ontvangt. Deze versie is vooral bedoeld voor zakelijke omgevingen. Firefox ESR-gebruikers kunnen updaten naar versies 140.13 of 115.38.