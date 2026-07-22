Frankrijk eerste EU-land dat socialmediaverbod invoert

Frankrijk is het eerste EU-land dat een socialmediaverbod invoert. Het Franse parlement ging gisteren akkoord met een wetsvoorstel waardoor een minimale leeftijdsgrens van 15 jaar voor het gebruik van social media gaat gelden. Dat meldt Le Monde. De Franse president Emmanuel Macron meldt op X dat de Constitutionele Raad eerst zal kijken of de nieuwe wet aan de grondwet voldoet.

Macron liet eerder al weten dat hij het socialmediaverbod in september wil invoeren. Vanaf september moet het niet meer mogelijk zijn voor gebruikers onder de 15 jaar om een nieuw account aan te maken. De Franse minister voor Digitale Zaken Anne Le Hénanff zal met een overzicht komen van socialmediaplatforms waarvoor de leeftijdsgrens zal gaan gelden. Vervolgens moeten deze platforms gebruikmaken van leeftijdsverificatie, waarbij de Franse privacytoezichthouder CNIL de gebruikte methode moet goedkeuren, laat persbureau Reuters weten.

Vanaf januari 2027 moet de maatregel voor alle bestaande accounts gelden, waardoor alle gebruikers van social media in Frankrijk worden verplicht om aan te tonen dat ze ouder zijn dan 15 jaar. Minister Anne Le Hénanff verdedigt de snelheid waarmee de wet wordt ingevoerd, omdat leeftijdsverificatiemethodes al bestaan, zo stelt ze. Burgerrechtenbewegingen zoals de EFF hebben herhaaldelijk kritiek op deze methodes geuit omdat ze niet feilloos zijn en onder andere gevolgen voor de privacy kunnen hebben. Naast het leeftijdsverbod voor social media wordt ook het gebruik van smartphones op het voortgezet onderwijs verboden. Het verbod was al eerder voor het primair onderwijs ingevoerd.