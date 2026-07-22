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Frankrijk eerste EU-land dat socialmediaverbod invoert

woensdag 22 juli 2026, 09:36 door Redactie, 6 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 10:07

Frankrijk is het eerste EU-land dat een socialmediaverbod invoert. Het Franse parlement ging gisteren akkoord met een wetsvoorstel waardoor een minimale leeftijdsgrens van 15 jaar voor het gebruik van social media gaat gelden. Dat meldt Le Monde. De Franse president Emmanuel Macron meldt op X dat de Constitutionele Raad eerst zal kijken of de nieuwe wet aan de grondwet voldoet.

Macron liet eerder al weten dat hij het socialmediaverbod in september wil invoeren. Vanaf september moet het niet meer mogelijk zijn voor gebruikers onder de 15 jaar om een nieuw account aan te maken. De Franse minister voor Digitale Zaken Anne Le Hénanff zal met een overzicht komen van socialmediaplatforms waarvoor de leeftijdsgrens zal gaan gelden. Vervolgens moeten deze platforms gebruikmaken van leeftijdsverificatie, waarbij de Franse privacytoezichthouder CNIL de gebruikte methode moet goedkeuren, laat persbureau Reuters weten.

Vanaf januari 2027 moet de maatregel voor alle bestaande accounts gelden, waardoor alle gebruikers van social media in Frankrijk worden verplicht om aan te tonen dat ze ouder zijn dan 15 jaar. Minister Anne Le Hénanff verdedigt de snelheid waarmee de wet wordt ingevoerd, omdat leeftijdsverificatiemethodes al bestaan, zo stelt ze. Burgerrechtenbewegingen zoals de EFF hebben herhaaldelijk kritiek op deze methodes geuit omdat ze niet feilloos zijn en onder andere gevolgen voor de privacy kunnen hebben. Naast het leeftijdsverbod voor social media wordt ook het gebruik van smartphones op het voortgezet onderwijs verboden. Het verbod was al eerder voor het primair onderwijs ingevoerd.

Reacties (6)
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Vandaag, 09:44 door Anoniem
Naast het leeftijdsverbod voor social media wordt ook het gebruik van smartphones op het voortgezet onderwijs verboden.
Waarom was dit niet al eerder verboden op school?
Je gaat ook geen cheats installeren op je rekenmachine.....
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Vandaag, 10:02 door cyberpunk
Sic transit gloria mundi.
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Vandaag, 10:10 door Anoniem
Een mooi gevalletje symptoombestrijding weer. In plaats van het schadelijke verdienmodel van de bedrijven achter social media aan te pakken, gaan we dingen maar verbieden. En natuurlijk moet leeftijdsverificatie worden toegepast zodat ieder account ergens kan worden gekoppeld aan een echte identiteit met het gevaar van massasurveillance aan de nabije horizon.

En het bedrijf dat de infrastructuur zal mogen leveren die dit prachtigs allemaal mogelijk maakt, zal wel weer uit de VS komen of er in elk geval banden mee hebben, gezien de duistere achterkamertjes waar dit allemaal bij elkaar gelobbyd wordt.
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Vandaag, 10:11 door Anoniem
Naast het leeftijdsverbod voor social media wordt ook het gebruik van smartphones op het voortgezet onderwijs verboden.

Dus geen MFA met een authenticator-app in de Franse voortgezet onderwijs?
Lijkt mij meer een risico dan dat het goed doet.
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Vandaag, 10:24 door Anoniem
Let the games begin.
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Vandaag, 10:38 door Anoniem
De Franse president Emmanuel Macron meldt op X ...
:facepalm:

Verder is leeftijdsverificatie een ongelofelijk slecht idee wat de macht van BigTech alleen maar gaat vergroten:
https://eerlijkdigitaalonderwijs.nl/leeftijdsverificatie/
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