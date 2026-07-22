LG verbiedt apps die smart-tv in residential proxy veranderen

LG heeft een verbod aangekondigd van apps die smart-tv's van de fabrikant in een residential proxy veranderen. Onlangs meldde het bedrijf Spur dat bijna de helft van alle apps die voor de smart-tv's van LG beschikbaar zijn code voor residential proxies bevatten. Een residential proxynetwerk laat het verkeer van betalende klanten via de systemen en internetverbindingen van legitieme thuisgebruikers lopen. Deze betalende klanten kunnen bijvoorbeeld cybercriminelen zijn. Eerder stelde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat residential proxies een gevaar voor de digitale veiligheid van Nederland zijn.

Door een residential proxy te gebruiken kan de aanvaller zijn eigen ip-adres verbergen. Een ander voordeel is dat er een ip-adres kan worden gekozen dat zich in dezelfde regio als dat van het doelwit bevindt. Een inlogpoging op een account vanuit dezelfde regio waar de aangevallen organisatie zich bevindt is minder verdacht dan een inlogpoging uit een ver land. Een residential proxy biedt cybercriminelen zodoende allerlei voordelen.

Er zijn verschillende manieren waarop residential proxydiensten te werk gaan. Zo kunnen ze app-ontwikkelaars betalen om hun SDK (software development kit) toe te voegen. Zodra mensen de app installeren zorgt de SDK ervoor dat het systeem onderdeel van de proxydienst wordt. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld vpn-aanbieders met verborgen voorwaarden, gehackte IoT-apparaten, malware en mensen die bewust tegen betaling proxy-software op hun systemen installeren.

In het geval van de apps voor LG-televisies gaat het volgens Spur vooral om residential proxy SDK's die aan de apps zijn toegevoegd. In een reactie tegenover it-journalist Brian Krebs laat LG weten dat het met app-ontwikkelaars gaat samenwerken om de residential proxies uit hun apps te verwijderen. Wanneer ontwikkelaars de code niet verwijderen zal hun app worden geschorst. LG kwam deze week zelf onder vuur te liggen omdat het automatisch adware bij gebruikers van bepaalde beeldschermen zou installeren.