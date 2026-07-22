NCSC roept organisaties op om Oracle-updates meteen te installeren

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) roept organisaties vandaag op om nieuwe beveiligingsupdates voor kwetsbaarheden in verschillende Oracle Fusion Middleware-producten meteen te installeren. "Het NCSC beoordeelt de kans op misbruik en de mogelijke schade als groot. Installeer daarom de beveiligingsupdates van Oracle zo snel mogelijk", aldus de overheidsinstantie.

Tijdens de patchronde van juli kwam Oracle gisterenavond met updates voor 1434 unieke kwetsbaarheden, een recordaantal. Tien kwetsbaarheden in onderdelen van Oracle Fusion Middleware hebben de maximale CVSS-impactscore van 10.0 op een schaal van 1 tot en met 10 gekregen. "De kwetsbaarheden, waaronder CVE-2026-47056 en CVE-2026-60217, stellen een aanvaller in staat om zonder inloggegevens via het netwerk een systeem aan te vallen. Afhankelijk van de kwetsbaarheid kan een aanvaller schadelijke code uitvoeren, gevoelige gegevens bekijken of een systeem volledig overnemen", legt het NCSC uit.

Misbruik van de kwetsbaarheden kan ervoor zorgen dat bedrijfsprocessen uitvallen, vertrouwelijke gegevens verloren gaan of in verkeerde handen terechtkomen. In een overzicht van actief aangevallen kwetsbaarheden van het Amerikaanse cyberagenschap CISA staan 45 beveiligingslekken van Oracle. Onder andere Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Oracle WebLogic Server en Oracle Fusion Middleware werden het afgelopen jaar het doelwit van aanvallen.