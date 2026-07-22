Politie zet 'lok-oma's' en 'lok-opa’s' in tegen bankhelpdeskfraude

De politie maakt gebruik van 'lok-oma's' en 'lok-opa's' om mensen aan te houden die zich met bankhelpdeskfraude bezighouden. Een 32-jarige man uit Amsterdam die door middel van een lok-opa kon worden aangehouden werd vandaag door de politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden. Het Openbaar Ministerie (OM) had zes maanden cel geëist .

Volgens het OM worden jaarlijks vele duizenden mensen slachtoffer van bankhelpdeskfraude, waarbij criminelen miljoenen euro's weten te stelen. Oplichters doen zich voor als bankmedewerker en weten toegang tot de bankrekeningen van slachtoffers te krijgen of komen bankpassen ophalen. "Vanwege de ernst en omvang van deze problematiek waarvan vaak ouderen en kwetsbare personen het slachtoffer worden, zet de politie “lok-oma’s” en “lok-opa’s” in, in feite undercoveragenten die zich voordoen als kwetsbare ouderen", aldus het OM.

Begin maart werd een lok-opa wegens een zogenaamd verdachte transactie gebeld. Zijn bankpas zou worden vervangen. Ook zou de bank, omdat inbrekers in de wijk actief waren, zijn waardevolle spullen tijdelijk bewaren. Een 'koerier' zou de spullen komen ophalen. Het was de verdachte die vervolgens werd aangehouden. De vandaag veroordeelde man wist volgens het OM dat hij bezig was met bankhelpdeskfraude. Nadat hij de enveloppen met pinpassen en waardevolle spullen had opgehaald kwam hij direct terug toen bleek dat er geen horloge in de enveloppen zat, zoals was afgesproken.

Hoewel er in dit geval geen echt slachtoffer is gemaakt omdat de verdachte een lok-opa benaderde, doet dat volgens het OM niets af aan de strafwaardigheid van het feit. De officier van justitie eiste een celstraf van zes maanden, waarbij zij liet meewegen dat de verdachte eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld. De politierechter kwam uiteindelijk tot een gevangenisstraf van drie maanden.