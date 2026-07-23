Thunderbird biedt nu volledige support van Exchange-mailservers

De makers van e-mailclient Thunderbird hebben een nieuwe versie gelanceerd die volledige support van Exchange-mailservers biedt. De ondersteuning van Exchange is in Thunderbird 153 ingebouwd, wat inhoudt dat gebruikers geen aparte add-ons meer hoeven te installeren. Voor het instellen van Microsoft Exchange-accounts en het schrijven en lezen van e-mail binnen Thunderbird wordt gebruikgemaakt van Exchange Web Services.

De e-mailclient beschikt inmiddels ook over experimentele ondersteuning van Microsoft Graph. De feature staat tijdelijk via een instelling uitgeschakeld, maar komt later dit jaar beschikbaar, alsmede integratie van Calendar en Adress Book. Verder ondersteunt Thunderbird nu ook OAuth authenticatie direct via de browser. Omdat het hier om een grote update gaat zal die geleidelijk via de automatische updatefunctie worden uitgerold. Handmatig naar de nieuwe versie updaten kan via de optie Help > About.