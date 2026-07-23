Check Point waarschuwt voor actief misbruik van kritiek SmartConsole-lek

Cybersecuritybedrijf Check Point waarschuwt voor actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid waardoor aanvallers via SmartConsole als admin op een beveiligingsoplossing van het bedrijf kunnen inloggen. Meerdere klanten van Check Point zijn slachtoffer van de aanvallen geworden, zo laat het bedrijf in een advisory weten. Via SmartConsole kunnen beheerders de Multi-Domain Security Management-omgeving beheren. Dit is een oplossing van Check Point voor het instellen van beveiligingsbeleid, logging en monitoring voor verschillende domeinen en netwerksegmenten.
Via de kritieke kwetsbaarheid (CVE-2026-16232) kan een ongeauthenticeerde aanvaller een inlogtoken verkrijgen en daarmee via de SmartConsole als admin inloggen. Volgens Check Point is het beveiligingslek gebruikt bij een 'zeer klein aantal' klanten, maar exacte getallen worden niet genoemd. Misbruik vereist dat de managementserver vanaf het internet toegankelijk is en er geen beperkingen via Trusted Clients zijn ingesteld. Naast een update heeft Check Point ook ip-adressen vrijgegeven die door de aanvallers zijn gebruikt. Verdere details over de kwetsbaarheid of aanvallen zijn niet gegeven.
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