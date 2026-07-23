Google laat gebruikers voortaan ook inloggen via selfie-video

Google laat gebruikers voortaan ook via een selfie-video op hun account inloggen. Gebruikers die van de nieuwe inlogmethode gebruik willen maken moeten eerst een selfie-video maken, die Google vervolgens opslaat. Wanneer gebruikers met een selfie-video willen inloggen wordt de nieuwe met de al eerder gemaakte video vergeleken. Google zegt dat de selfie-video alleen voor het inloggen wordt gebruikt, tenzij gebruikers het voor andere doeleinden delen.
Verder laat Google weten dat de video versleuteld wordt opgeslagen en het meerdere beveiligingslagen gebruikt om te voorkomen dat aanvallers door middel van nepfoto's en -video's, zoals deepfakes, weten in te loggen. Zo moeten gebruikers tijdens de selfie-video verschillende bewegingen uitvoeren om te bewijzen dat het een live video is. De feature wordt geleidelijk voor gebruikers beschikbaar gemaakt.
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