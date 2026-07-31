Bits of Freedom 'superteleurgesteld' in Autoriteit Persoonsgegevens

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is 'superteleurgesteld' in de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en vindt dat de privacytoezichthouder meer moet handhaven. Dat stelt Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom, tegenover de Volkskrant. "Wij zijn op dit moment superteleurgesteld in de toezichthouder", aldus Austin. "Bedrijven en overheden overtreden nog steeds op grote schaal de privacywetten. Het lukt de AP niet om gedragsverandering af te dwingen."

Eerder deze maand stelde de burgerrechtenbeweging ook al dat de AP meer moet handhaven en zich minder moet richten op bewustwording. Austin krijgt bijval van privacy-expert Floor Terra van Privacy Company. Zo waarschuwde de toezichthouder politieke partijen in 2023 voor het tracken van bezoekers van hun websites, maar grootschalige tracking vindt nog altijd plaats. "Dit kan zo blijven doorgaan, en zo leren organisaties: je moet het bij de AP wel héél bont maken, wil er iets gebeuren", aldus Terra tegenover de Volkskrant.

In een recent rapport stelt de de AP dat het zorgvuldig afweegt welke inzet van de toezichtscapaciteit het meeste effect heeft. "In veel gevallen kiest de AP voor snelle interventies, in plaats van boetes of andere sancties." Austin hoopt dat de nieuwe AP-voorzitter Geert Potjewijd ervoor zorgt dat de focus van de toezichthouder helderder wordt en die gaat handhaven op terreinen met de grootst mogelijke impact. "Dat zal een rimpeleffect veroorzaken en mensen doen inzien: ik moet echt mijn best doen, anders komt Potjewijd achter me aan." Potjewijd neemt morgen de rol als AP-voorzitter over van Aleid Wolfsen, die de privacytoezichthouder tien jaar leidde.