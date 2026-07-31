Australisch socialmediaverbod heeft nauwelijks effect meldt toezichthouder

Het socialmediaverbod dat de Australische overheid invoerde heeft nauwelijks effect, zo meldt de eSafety Commissioner, de autoriteit die op het verbod toezicht houdt. Het Australische socialmediaverbod verbiedt het gebruik van social media voor gebruikers onder de 16 jaar. Jongere gebruikers zouden geen account meer mogen aanmaken en al bestaande accounts niet meer mogen gebruiken.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste gebruikers onder de 16 jaar die voor het verbod al een socialmedia-account hadden dit account nog steeds hebben of een nieuw account hebben kunnen aanmaken. Daarbij wordt vooral gewezen naar het niet toepassen van een 'effectieve leeftijdscontrole' als reden. Het percentage jongeren onder de 16 jaar dat social media gebruikt, zowel met als zonder account, daalde van 85,9 procent voordat de wet in werking trad naar 81,5 procent na de inwerkingtreding.

Onderzoek of socialplatforms wel voldoende doen om de leeftijd van hun gebruikers te controleren is nog gaande, aldus de eSafety Commissioner. De uitkomsten kunnen eventueel worden gebruikt om een platform voor de rechter te slepen. Op het niet voldoen aan de wet staan boetes die kunnen oplopen tot omgerekend 60 miljoen euro. Veel landen die online leeftijdsverificatie willen invoeren noemen Australië als voorbeeld.