Vpn-leverancier SplitVPN lekt persoonlijke gegevens van 865.000 gebruikers

Vpn-leverancier SplitVPN, eerder nog bekend als NotVPN, heeft de persoonlijke gegevens van 865.000 gebruikers gelekt. De data werd onlangs buitgemaakt en wordt inmiddels via internet verspreid. Het gaat om e-mailadressen, apparaatgegevens, geografische locatie, ip-adressen en gedeeltelijke creditcardgegevens. Ook zouden er 58 miljoen proxy logs, met ID's van gebruikers, ip-adressen van gebruikte proxyservers en bezochte locaties, zijn buitgemaakt.

SplitVPN is een Russische vpn-provider die claimt geen activiteiten of connectielogs van gebruikers op te slaan. Hoe de gegevens konden worden gestolen is niet bekendgemaakt. De 865.000 unieke e-mailadressen van gebruikers zijn toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gestolen e-mailadressen was 37 procent al via een ander datalek bij de website bekend.