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ESET: Beschouw screenshots niet als de waarheid of bewijsmateriaal

maandag 3 augustus 2026, 10:06 door Redactie, 4 reacties

Zowel bedrijven als particulieren moeten screenshots niet als bewijsmateriaal of de waarheid beschouwen, zo stelt antivirusbedrijf ESET. Mede door AI zijn schermafbeeldingen steeds sneller en eenvoudiger aan te passen. Iets waar scammers en andere oplichters op allerlei misbruik van kunnen maken. Het grote probleem met screenshots is dat allerlei metadata missen.

Zo is er geen verifieerbare manier om de koppeling tussen de afbeelding en bron te verifiëren. Ook is onduidelijk wie het screenshot heeft gemaakt. Een screenshot is in de kern een afbeelding, geen geverifieerd digitaal dossier. Mensen die op online marktplaatsen bijvoorbeeld handelen moeten een screenshot van een gedane betaling dan ook niet zomaar accepteren, aldus ESET.

De virusbestrijder merkt op dat ook bedrijven en organisaties hun procedures moeten aanpassen. In plaats van een screenshot moet er om originele e-mails en andere berichten worden gevraagd die zijn te verifiëren Ook moeten helpdesks en HR-teams worden getraind, zodat ze geen onomkeerbare acties nemen die alleen op een screenshot zijn gebaseerd.

ESET merkt op dat screenshots niet volledig nutteloos zijn. Het blijft een handig middel voor het delen van foutmeldingen of wat erop het scherm gebeurt. "Maar ze moeten worden beschouwd als ondersteund materiaal en niet als de waarheid. Een overtuigend screenshot kan je vertellen waar te kijken. Bevestiging komt van een systeem of kanaal dat de afzender niet kan controleren."

Reacties (4)
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Vandaag, 10:12 door Power2All
Meeste screenshots kun je laten nascannen op manipulatie door AI.
Daarnaast is vaak de meta data te gebruiken als bewijs.
Manipulatie of missend van meta data is meestal al een hint.
Ook kun je vragen voor een foto van de persoon met het screenshot op het scherm, en de screenshot zelf.
Als daar enige hints van manipulatie zichtbaar is, direct afwijzen.
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Vandaag, 10:38 door Anoniem
Wat is er wettelijk geregeld aangaande de fake wereld?
Of is het echt al 'game over'?
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Vandaag, 10:47 door Anoniem
nee natuurlijk niet... goed besluit
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Vandaag, 11:12 door Anoniem
Neemt niet weg dat screenshots handig zijn voor je logboek.
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