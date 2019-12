Malafide webshops besmet met malware die creditcarddata steelt

@ herbert28,Dat gaat er wel een beetje op lijken. Voor je een Magento webshop gebruikt, dus even deze online scanner:-> https://www.magereport.com/ Want als Internetgebruiker wordt je voor je eigen security ook steeds meer op jezelf aangewezen.We worden met de steeds verder toenemende cybercriminaliteit (naast verminderde handhaving en opsporing) tevens het slachtoffer van groter en groter wordende monoculturen, waar de malcreanten zich dan vervolgens op richten.Groot commercie gaat voor de lusten en wentelt de lasten liever af op de eindgebruikers.Als bijkans alle browsers een Google Chrome of chromium gebaseerde kloon zijn geworden, met navenant Google driven engines etc., dan kun je op je tien vingers uitrekenen, dat dat de veiligheid niet specifiek verhoogt.Maar men sluit er de ogen voor en niemand is verder echt van zin er echt iets aan te doen.Een beetje gepruttel en praatje pot daargelaten.luntrus