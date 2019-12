NCTV: 12,9 miljoen mensen ontvingen NL-Alert controlebericht

Ruim 12,9 miljoen mensen hebben het NL-Alert controlebericht ontvangen dat de overheid op 2 december uitzond, wat neerkomt op 85 procent van de mensen van 12 jaar en ouder, zo meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het aantal mensen ligt daarmee hoger dan in juni van dit jaar, toen 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder (78 procent) het controlebericht ontvingen. Twee keer per jaar laat de overheid een NL-Alert controlebericht uitzenden. Op de meeste telefoons is NL-Alert automatisch ingesteld. Via NL-Alert informeert de overheid burgers over noodsituaties in de omgeving. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren wordt NL-Alert ook via andere kanalen verspreid.

Zo was NL-Alert te zien op veel digitale reclameschermen en vertrekborden in het openbaar vervoer. Zo'n 300.000 mensen van 12 jaar en ouder zagen het NL-Alert controlebericht op de vertrekborden in het openbaar vervoer en 150.000 mensen op digitale reclameschermen. "Zie je een NL-Alert op je mobiel, een digitaal reclamescherm of vertrekbord in het openbaar vervoer? Informeer en help dan de mensen om je heen, zodat ook zij weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen", zo adviseert de NCTV.

Het volgende NL-Alert controlebericht zal op maandag 8 juni 2020 rond 12 uur worden uitgezonden.