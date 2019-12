Firefox kiest NextDNS als tweede provider voor DNS over HTTPS

Firefox heeft dns-provider NextDNS als tweede aanbieder voor DNS over HTTPS (DoH) gekozen. Gebruikers die hun dns-verkeer via DoH willen beveiligen kunnen nu naast Cloudflare ook voor NextDNS kiezen. DNS over HTTPS versleutelt dns-verzoeken van internetgebruikers, zodat die niet meer zijn in te zien of aan te passen. Deze verzoeken bevatten namelijk informatie over de gebruiker en de website die hij opvraagt.

Mozilla noemt het gebruik van DoH een belangrijke maatregel om de privacy en security van gebruikers te beschermen. Er wordt daarbij gewezen naar Amerikaanse providers die gegevens van hun klanten verkopen, dns manipuleren om advertenties te injecteren en browsegedrag verzamelen om gerichte advertenties te tonen. Mozilla wil DoH straks standaard voor Firefoxgebruikers inschakelen en koos voor een implementatie waarbij in eerste instantie alleen internetbedrijf Cloudflare de versleutelde dns-verzoeken zou ontvangen.

Nu laat Mozilla weten dat het een tweede dns-provider heeft gevonden die aan het "Trusted Recursive Resolver programma" van Firefox zal deelnemen. Mozilla stelt dat het alleen providers kiest die aan een streng privacybeleid voldoen. Het gaat dan om het verzamelen en bewaren van zo min mogelijk data, transparant zijn over de data die toch wordt verzameld en het beperken van de mogelijkheid voor de dns-provider om content te blokkeren of aan te passen. Mozilla hoopt dat in de toekomst meer dns-providers zich bij het programma zullen aansluiten.

Firefoxgebruikers die niet willen wachten totdat de maatregel automatisch wordt ingeschakeld kunnen DNS over HTTPS nu al zelf inschakelen.