Grapperhaus: ik heb niet gepleit voor verzwakken van encryptiesoftware

Door karma4: Wat ik wel weet is dat gebruikers noch de sleutels noch de code hebben. Alles is in beheer bij big tech.

Alleen goedgelovige gebruikers denken dat als de dienstverlener zegt dat hij alles veilig encrypt dat het ook zo is.

End-to-end encryption ensures that a message is turned into a secret message by its original sender, and decoded only by its final recipient. Other forms of encryption may depend on encryption performed by third-parties. That means that those parties have to be trusted with the original text. End-to-end encryption is generally regarded as safer, because it reduces the number of parties who might be able to interfere or break the encryption.

karma4, als je ons niet gelooft, geloof dan de EFFWaar jij mee in de war bent is symmetrische encryptie versus asymmetrische encryptie, maar daar ben je hier al eerder op gewezen.PGP gebruikt symmetrische encryptie voor de snelheid (AES), maar asymmetrische encryptie van de AES sleutel door middel van public key encryptie (RSA). TLS met https doet dit ook.PGP gebruikt de Web of Trust tegen man in the middle attacks. En https gebruikt Certificate Authorities. Allebei de methodes hebben hun eigen nadelen maar in het leger kun je een koerier gebruiken om de fingerprint van de RSA sleutels te controleren (papieren telefoonboek). Criminele organisaties hebben ook de infrastructuur om fingerprints veilig over te brengen (USB stick). Gewone burgers kunnen bijvoorbeeld keysigning parties gebruiken bij PGP.Een andere keer vertel ik je over Perfect Forward Secrecy, wat Whatsapp wel heeft maar PGP niet.