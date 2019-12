Politie: online aangiften hersteld na verplichte sms-controle DigiD

Het aantal online aangiften dat de politie ontvangt heeft zich na een dip door de verplichte sms-controle bij DigiD weer hersteld, zo meldt de politie in het eigen Halfjaarbericht. Sinds april 2017 is het verplicht om bij online aangifte gebruik te maken van DigiD met sms-controle of de DigiD-app. In het geval van de sms-controle moeten gebruikers bij het inloggen naast hun wachtwoord ook een via sms verkregen code invoeren. De extra handeling zorgde voor een daling van het aantal online aangiften.

"Sinds april 2017 is voor het doen van internetaangifte naast het inloggen via DigiD ook de zogenoemde DigiD 2 authenticatie vereist. Hierbij wordt een bevestiging via je mobiel gevraagd. Dit leverde een trendbreuk op, zowel ten aanzien van het aantal internetaangiften als van het totaal aantal geregistreerde misdrijven. Dit is dan ook terug te zien bij die misdrijven waarbij via internet aangifte kan worden gedaan (diefstal en vernieling)", aldus de politie in de halfjaarcijfers van vorig jaar.

Nu meldt de politie dat het aantal aangiften is hersteld. "Sinds april 2017 is voor het doen van internetaangifte, naast het inloggen via DigiD (sinds juni 2016), ook de zogenoemde DigiD 2 authenticatie vereist. Dit leverde een trendbreuk op ten aanzien van het aantal internetaangiften. Er was sprake van een daling. Inmiddels is het aandeel internetaangiften weer hersteld tot het niveau van voor de trendbreuk." Het herstel van het aantal aangiften zorgt wel voor een 2 procent toename van de geregistreerde criminaliteit.