Knops: loonaangifte via eHerkenning niet verplicht voor zzp'er

Zzp'ers en eenmanszaken kunnen hun loonaangifte ook na 1 januari 2020 via DigiD blijven doen en zijn niet verplicht om eHerkenning te gebruiken, zo heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken laten weten. Voor andere ondernemers en bedrijven is het gebruik van eHerkenning wel verplicht.

Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen. Bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft, zodat eHerkenning overblijft. Ondernemers hebben dan nog maar één inlogmiddel nodig om online zaken bij Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en private organisaties te regelen.

De kosten van een eHerkenning-inlogmiddel liggen tussen de 30 en 45 euro per jaar. VVD-Kamerleden Lodders en Aartsen hadden de minister gevraagd of hij het ermee eens is dat zowel particulieren als ondernemers kosteloos belasting- en loonaangifte zouden moeten kunnen doen, aangezien de overheid het doen van aangifte verplicht stelt.

"Elk betrouwbaar systeem voor identificatie brengt kosten voor ontwikkeling en beheer met zich mee. Kosten worden direct via een bijdrage of indirect uit belastingopbrengsten bekostigd. Aan een inlogmiddel als DigiD hangt eveneens een prijskaartje. Maar ook aan de identiteitskaart, die voor verschillende toepassingen in contact met de overheid en private organisaties kan worden gebruikt", antwoordt Knops.

De minister voegt toe dat de kosten voor een eHerkenningsmiddel niet volledig kunnen worden toegeschreven aan het doen van belasting- of loonaangifte. Via eHerkenning kan namelijk bij honderden overheidsorganisaties worden ingelogd. Inmiddels zijn 435 overheidsdienstverleners aangesloten, 373.000 inlogmiddelen uitgegeven en vinden er jaarlijks 8,2 miljoen logins via eHerkenning plaats.

Single point of failure

De minister benadrukt dat het stelsel van eHerkenning verschillende voordelen heeft. "Allereerst betekent het dat het stelsel zeer robuust is, omdat er geen 'single point of failure' is. Het wegvallen van één aanbieder brengt de continuïteit van het stelsel niet in gevaar", merkt Knops op. Daarnaast zorgt concurrentie tussen aanbieders volgens de minister voor een lagere prijs "en maakt dat er een bonus op klantvriendelijkheid staat". Tevens zou het stelsel eenvoudiger op de laatste technologische ontwikkelingen moeten kunnen inspringen.

Recentelijk stelde het CDA ook nog Kamervragen over eHerkenning. Het gebruik hiervan wordt namelijk via de wet Digitale Overheid geregeld, terwijl het wetsvoorstel nog niet is aangenomen.