Juridische vraag: Is recente boete van ACM argument om MDM op privételefoon werknemer te verplichten?

Vraag: Recent las ik over een boete bij een bedrijf omdat personeel WhatsApp-chats wiste. Dat lijkt me het perfecte argument om alle werknemers gewoon mobile phone beheersoftware (MDM) op te leggen, ook op hun privételefoon. Als je als werkgever zúlke schade kunt oplopen door gewiste gesprekken, dan is je belang toch evident?

Antwoord: Recent werd een bedrijf beboet door de ACM wegens het wissen van bewijs tijdens een inval op verdenking van kartelvorming. Dat bewijs bestond uit WhatsApp-chats en lidmaatschap van zekere groepen, en het wissen kon gebeuren doordat medewerkers snel dit hun telefoon konden regelen en er geen centrale logs of backups waren van die gegevens.

Mobile Device Management of MDM is een algemene naam voor software waarmee bedrijven centraal beheer uitoefenen op telefoons (en andere mobiele apparaten) van medewerkers. De bekendste MDM feature is het wissen op afstand bij diefstal van de telefoon, maar er is veel meer mogelijk. Onder meer het centraal bewaren van backups van bijvoorbeeld chats, of het blokkeren van bepaalde applicaties: je zou WhatsApp kunnen weren en uitsluitend Telegram afdwingen als chatapplicatie, waarbij je de logs dan op andere wijze bewaart.

Het 'probleem' met MDM begint wanneer men dit wil opleggen aan privételefoons die werknemers meenemen, meestal omdat die als "bring your own device" apparaat worden ingezet. De zakelijke logica is eenvoudig: je wilt de zakelijke data en belangen beschermen, dus moet er beheersoftware op. Maar die software kan ook bij privézaken (de spreekwoordelijke foto's op zaterdag of chats met de partner) en niet ieder personeelslid heeft daar dus trek in.

Dat MDM veel vervelends kan voorkomen, zoals bij bovenstaand bedrijf, is daarbij niet echt een argument vrees ik. Het blijft een feit dat je op iemands privételefoon toegang hebt tot alle data. Dat kun je alleen verantwoorden als je duidelijk en aantoonbaar rekening houdt met de privacy van je personeel, bijvoorbeeld met helder beleid wie wanneer welke data uitleest, hoe dat veilig wordt gelogd en hoe dat wordt gemeld en uitgelegd aan het personeel. Als dat soort zekerheid er is, dan pas ga je praten over waarom het eigenlijk nodig is.

