Politie beëindigt proef met chatbot Wout en gaat evalueren

De afgelopen maanden konden slachtoffers van ransomware en helpdeskfraude zich bij een chatbot van de politie melden. Ook geluidsoverlast kon bij virtuele agent "Wout" worden gemeld. De proef is nu afgelopen en de politie zal de uitkomsten evalueren.

Tussen 24 september en 1 december 2019 werden er bijna 3.000 chats met Wout geregistreerd. Hiervan gingen er 2300 over geluidsoverlast en een kleine 700 over cybercrime. Wout handelde 443 meldingen zelfstandig af (234 over geluidsoverlast en 209 over cybercrime) en 318 chats van geluidsoverlast kwamen via Wout uiteindelijk bij een politiemedewerker terecht.

Volgens de politie kon het bij acute meldingen van geluidsoverlast meteen actie ondernemen. Waar het niet ging om acute overlast zijn die meldingen overgedragen aan gemeenten en woningbouwverenigingen. Verschillende slachtoffers van ransomware die zich bij Wout hadden gemeld werden door het cybercrimeteam van de politie teruggebeld, die hen vervolgens hielp bij het ontsleutelen van bestanden.

Burgers die van Wout gebruikmaakten waren positief. Gemiddeld kreeg de chatbot een 7,3. Het grootste deel van de mensen die geluidsoverlast rapporteerden (85 procent) zou Wout vaker willen gebruiken. Bij slachtoffers van cybercrime was dit zelfs 91 procent. De politie stelt dat de techniek achter de chatbot "kansrijk" is.

De resultaten van de proef worden voorgelegd aan de korpsleiding. Die zal bepalen of Wout verder wordt doorontwikkeld en ingezet. "Mocht virtuele agent Wout daadwerkelijk ingezet gaan worden dan zal dit communicatiekanaal gaan werken naast de andere kanalen die er al zijn om met de politie in contact te komen. In bepaalde gevallen zal altijd behoefte blijven bestaan aan persoonlijk contact, dit blijft uiteraard altijd mogelijk", zo laat de politie zelf weten.