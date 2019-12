Luchtvaartmaatschappij VS annuleert vluchten na netwerkaanval

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij RavnAir Alaska heeft twaalf vluchten moeten annuleren nadat het met een aanval op het netwerk te maken kreeg. De aanval vond vorige week vrijdag plaats en zal naar verwachting ook volgende week nog merkbaar zijn.

RavnAir Alaska is onderdeel van de RavnAir Group en verzorgt vluchten in Alaska. Ook twee andere luchtvaartmaatschappijen van de RavnAir Group, PenAir en RavnAirConnect, zijn door de aanval getroffen. Details over het soort aanval zijn niet gegeven. Wel stelt RavnAir dat het voor onderzoek alle delen van het it-netwerk en de computers en servers heeft uitgeschakeld. Op 23 december meldde de luchtvaartmaatschappij dat de aanval impact had op 14 procent van de vluchten van RavnAir Alaska.