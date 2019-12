Amerikaans bedrijf ontslaat personeel na ransomware-infectie

Een Amerikaans telemarketingbedrijf heeft de dag voor kerst driehonderd medewerkers ontslagen en de deuren gesloten nadat systemen door ransomware waren geïnfecteerd. The Heritage Company hoopt echter dat het om een tijdelijke sluiting gaat en het volgend jaar een doorstart kan maken.

In een verklaring stelt het bedrijf dat de servers twee maanden geleden met ransomware besmet raakten. Sindsdien zou de it-afdeling bezig zijn geweest om alle systemen te herstellen, maar is er nog een lange weg te gaan. Volgens de directeur heeft ze het salaris van het personeel uit haar eigen zak betaald. De verliezen zouden echter honderdduizenden dollars bedragen en is er geen andere optie dan het sluiten van het bedrijf.

"We hopen dat dit een tijdelijke tegenslag is en een kans voor de it-afdeling om hun werk voort te zetten en onze systemen te herstellen, en een kans voor de directie om verschillende delen van het bedrijf te herstructureren in een poging om onze verliezen, die honderdduizenden dollars bedragen, terug te verdienen", aldus directeur Sandra Franecke in een verklaring waar lokale media over bericht.