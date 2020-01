Systemen GWK Travelex wereldwijd offline door malware

Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut ontwikkelt software die van groot belang is in forensisch onderzoek. Met het door NFI ontwikkelde bigdata-platform Hansken kunnen forensisch onderzoekers snel de juiste informatie vinden in enorme hoeveelheden data. Als forensisch software-engineer aan jou de uitdaging om mee te werken aan de doorontwikkeling en verbetering van dit unieke en internationaal vooraanstaande platform.