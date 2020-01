Bedrijf klaagt ransomwaremakers aan voor publicatie gestolen data

De Amerikaanse kabelfabrikant Southwire heeft de makers van de Maze-ransomware aangeklaagd voor het publiceren van gestolen data. Systemen van Southwire werden op 9 december door ransomware getroffen, waarop de kabelfabrikant besloot om alle systemen offline te halen. Sindsdien is de website van het bedrijf niet meer bereikbaar en zag het zich genoodzaakt om via een nieuwe website met klanten te communiceren.

De aanvallers eisten 6 miljoen dollar voor het ontsleutelen van de versleutelde bestanden. Ze hadden de gegevens niet alleen versleuteld, maar ook gestolen. Als Southwire het losgeld niet zou betalen dreigden de aanvallers de gegevens openbaar te maken. Het zou in totaal om 120GB aan data gaan, afkomstig van 878 versleutelde computers. Southwire besloot het losgeld echter niet te betalen, waarop verschillende bedrijfsdocumenten op een publiek toegankelijke website van de ransomwaremakers verschenen, zo meldt Bleeping Computer.

Op 31 december spande de kabelfabrikant een rechtszaak tegen de ransomwaremakers aan. Southwire is bang dat de aanvallers de komende tijd nog meer documenten zullen publiceren. Daarnaast heeft het bedrijf om een voorlopige voorziening tegen een Ierse hostingprovider gevraagd die de website van ransomwaremakers host. Southwire stelt dat het de hostingprovider herhaaldelijk had gevraagd om de gestolen data offline te halen, maar hierop geen reactie kreeg, aldus de Irish Examiner. Inmiddels is de betreffende website offline gehaald.