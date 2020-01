Slachtoffer WhatsApp-fraude voor 10.000 euro opgelicht

Een 61-jarige vrouw uit het Zeeuwse Sint-Annaland is via WhatsApp-fraude voor een bedrag van 10.000 euro opgelicht. De vrouw werd in oktober via WhatsApp gebeld en zag daarbij de foto van haar zoon. De man was voor een werkopdracht in Tanzania. Wanneer ze opneemt wordt de verbinding verbroken.

Vervolgens ontvangt ze een bericht waarin "de zoon" laat weten dat hij een nieuw telefoonnummer heeft. Niet veel later wordt de vrouw gevraagd om verschillende rekeningen te betalen. In totaal maakt de vrouw binnen drie kwartier bijna tienduizend euro over naar twee Nederlandse rekeningnummers, zo laat ze aan het AD weten.

Wanneer er opnieuw om een betaling wordt gevraagd voelt ze nattigheid. "Ik vroeg toen naar mijn geboortedatum. Die klopte. Vervolgens wilde ik ook die van mijn man en dochter weten, waarop werd gereageerd met 'mam, kom op'. Maar ik vertrouwde het niet meer en appte terug dat ik zijn vrouw ging bellen. Daarna was er ineens geen contact meer en werden bijna alle berichten verwijderd", aldus de vrouw. Het geld is weg. De Rabobank besloot de schade niet te vergoeden omdat de vrouw het geld zelf heeft overgemaakt.