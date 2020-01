Chat-app Signal introduceert eenmalig te bekijken afbeeldingen

Versleutelde chat-app Signal heeft een nieuwe feature geïntroduceerd die gebruikers eenmalig te bekijken afbeeldingen en video's laat versturen. De optie "view-once" zorgt ervoor dat een verstuurde foto of video na te zijn bekeken uit het gesprek van de gebruiker wordt verwijderd.

"Soms is eens beter dan een heel leven", zegt Joshua Lund, één van de ontwikkelaars van Signal. Via een speciale indicator wordt aangegeven dat het mediabestand is bekeken. Op deze manier wordt de context bewaard zonder het bestand te bewaren. De optie is voornamelijk bedoeld om ruimte te besparen zodat alleen belangrijke media wordt bewaard. "Hou je gespreksgeschiedenis netjes, bespaar ruimte op je telefoon voor foto's en video's die er toe doen", aldus Lund. De optie is nu beschikbaar in de betaversie van Signal voor Android en iOS.