Rechtszaak over Arnhemse bioscoop die contant geld weigert

Bij de Rechtbank Gelderland is een beroep ingediend tegen de weigering van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om op te treden tegen de Arnhemse arthouse-bioscoop Focus Filmtheater voor het weigeren van contante betalingen. De zaak is aangespannen door privacy-activist Michiel Jonker.

Sinds de verhuizing naar een nieuw pand kunnen bezoekers van de bioscoop niet meer contant voor hun bioscoopkaartje betalen. Daarmee dwingt de bioscoop bezoekers tot het laten verwerken van hun persoonsgegevens, aldus Jonker. Hij diende in augustus 2018 bij de Autoriteit Persoonsgegevens een handhavingsverzoek in. Dat verzoek werd afgelopen november door de toezichthouder afgewezen. Volgens de AP is niemand verplicht om contant geld als wettig betaalmiddel te accepteren. Tevens stelt de toezichthouder dat de bioscoop via haar algemene voorwaarden een "contract" met de bioscoopbezoekers tot stand brengt, waaruit een noodzaak zou voortvloeien om persoonsgegevens van de bioscoopbezoekers te verwerken.

"Het moet niet mogelijk zijn dat achteraf door middel van profilering wordt achterhaald voor welke films iemand in de loop der tijd belangstelling heeft getoond. Als deze bioscoop privacyvriendelijke contante betaling mag weigeren, dan is dat het signaal dat iedereen afhankelijk mag worden gemaakt van niet-anonieme methoden om betalingen te doen - via pin of via internet. Dan moet je gaan nadenken wat andere mensen, autoriteiten of geautomatiseerde systemen voor conclusies kunnen trekken over jouw keuze om wel of niet bepaalde films te zien. Dat geeft aan deze zaak een grote lading", aldus Jonker.

De privacy-activist is van mening dat er in geval van toonbankbetalingen in een aantal gevallen wel degelijk een plicht is om contant geld te accepteren. Daarnaast speelt ook het privacy-aspect een rol "Het toelaten van de nodeloze weigering van contante betaling bij toonbankbetalingen is in werkelijkheid echter geen kleine stap. Het is een cruciale stap in het elimineren van de toegang van alle Nederlandse burgers tot anonieme, privacy-vriendelijke transacties, en daarmee in het elimineren van hun zelfstandigheid ten opzichte van data-jagende organisaties en autoriteiten die hen willen beïnvloeden. Daarmee is het ook een cruciale stap in het afnemen van hun vrijheid", schrijft Jonker in het beroepschrift (pdf).

De privacy-activist wil dat de rechtbank het besluit op bezwaar van de Autoriteit Persoonsgegevens vernietigt. Tevens moet de rechter het belang van contante betalingen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Nederlandse burgers benoemen en benoemen dat door het weigeren van contant geld op steeds meer plekken er een onomkeerbaar en onbeheersbaar proces ontstaat waardoor contante betalingen straks niet meer mogelijk zijn. Verder wil Jonker dat de rechter de publieke functie van de bioscoop benoemt en dat die op een privacy-vriendelijke manier toegankelijk zou moeten zijn. De privacy-activist wordt in deze zaak gesteund door stichting Privacy First.