FBI vraagt Apple hulp bij ontgrendelen iPhones verdachte

Door Philias: Prima.

De eigenaar van de telefoon was bewezen drievoudig moordenaar hoewel het niet meer tot een veroordeling kon komen omdat hij tijdens zijn misdaad werd doodgeschoten.

In het kader van het onderzoek wil men weten wat er allemaal voor communicatie is gevoerd en met wie de moordenaar m.b.v. de telefoon heeft gecommuniceerd.

Volkomen begrijpelijk en gerechtvaardigd verzoek van de FBI.

Nogmaals: binnen de kaders van dit geval.

Als het goed is kan Apple helemaal niet bij deze data. Ik vermoed dat de FBI uiteindelijk Apple wil verplichten een backdoor in te bouwen. Daarna komen er criminelen die backdoor misbruiken (of gelooft u niet dat de informatie over deze backdoor binnen de kortste keren beschikbaar komt voor criminelen. )Dezelfde criminelen die de FBI gebruikt om hun zin door te zetten .