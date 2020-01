De Universiteit Maastricht brengt systemen stap voor stap online, waardoor het nog wel "een tijdje" kan duren voordat alles weer operationeel is, zo laat de universiteit weten. Ook zullen de roosters voor periode 4 waarschijnlijk later dan gebruikelijk beschikbaar zijn.

De universiteit is nog altijd niet volledig hersteld van de infectie die op 24 december plaatsvond. Zo is het nog niet mogelijk om video's van hoorcolleges te bekijken en werkt internet via het vaste, bekabelde netwerk niet. Tevens is het nog niet mogelijk voor studenten om zich in te schrijven en zijn programma's zoals SPSS en Matlab niet beschikbaar, wat ook geldt voor zaken als printen, kopiëren en scannen. De programma's voor het roosteren zijn ook nog niet volledig operationeel. "Hierdoor komt het rooster voor periode 4 waarschijnlijk wat later dan gebruikelijk beschikbaar. We proberen de vertraging tot een minimum te beperken." Het rooster zou uiterlijk 23 januari beschikbaar moeten zijn.

De universiteit heeft bij het online brengen van de systemen prioriteit aan de belangrijkste centrale systemen gegeven, die het deels weer doen. "Daarna komen de decentrale systemen aan de beurt. Veiligheid gaat hierbij boven alles en we vragen dus eenieders begrip op het moment dat zaken nog niet werken zoals voorheen. Al met al kan dit een tijdje duren", aldus de nieuwste update over het incident.

Verder meldt de universiteit dat er goed gehoor is gegeven aan de oproep om het wachtwoord te wijzigen. Vanwege de ransomware-infectie besloot de universiteit van alle studenten en medewerkers de wachtwoorden te resetten. Tot op heden hebben 27.000 leden van de UM-gemeenschap hun wachtwoord aangepast.