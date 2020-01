Androidtelefoons door ernstig lek kwetsbaar voor wifi-aanval

Androidtelefoons zijn door ernstig beveiligingslek in de wifi-driver van Realtek kwetsbaar voor aanvallen via wifi, zo laat Google weten. Het techbedrijf heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid, alsmede 36 andere lekken, te verhelpen. Het is de eerste Androidupdate van dit jaar.

Van de in totaal 37 kwetsbaarheden is alleen het lek in de Realtek-driver, dat onderdeel van de Androidkernel uitmaakt, als ernstig bestempeld. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller in de buurt van een Androidtoestel via een "speciaal geprepareerde transmissie" willekeurige code op het apparaat uitvoeren, aldus de omschrijving van Google. Wat verder opvalt is dat op vier kwetsbaarheden na alle verholpen lekken zich in onderdelen van chipfabrikant Qualcomm bevinden.

Google werkt met zogeheten patchniveaus, waarbij een datum het patchniveau weergeeft. Toestellen die de januari-updates ontvangen zullen '2020-01-01' als patchniveau hebben. Fabrikanten die willen dat hun toestellen dit patchniveau krijgen moeten in dit geval alle updates van het Android-bulletin van januari aan hun eigen updates toevoegen, om die vervolgens onder hun gebruikers uit te rollen.

Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit.