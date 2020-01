Slachtoffers WhatsApp-fraude vorig jaar voor 1 miljoen opgelicht

Slachtoffers van WhatsApp-fraude zijn vorig jaar voor meer dan 1 miljoen euro opgelicht. Bijna een verviervoudiging ten opzichte van 2018, toen het nog om 262.000 euro ging. Dat laat de Fraudehelpdesk vandaag tegenover Nu.nl weten. De werkelijke schade ligt waarschijnlijk veel hoger, aangezien het hier alleen om slachtoffers gaat die melding bij de Fraudehelpdesk maakten.

Bij WhatsApp-fraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer, bijvoorbeeld een zoon of dochter, en stellen dat ze een nieuw telefoonnummer hebben om te Whatsappen. Vervolgens wordt er gevraagd om bijvoorbeeld een rekening te betalen. De organisatie ontving vorig jaar 2663 meldingen van pogingen tot WhatsApp-fraude en 353 mensen werden ook daadwerkelijk opgelicht. In 2018 ging het nog om 655 meldingen en 124 slachtoffers.

In de eerste weken van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk al 112 meldingen van pogingen tot WhatsApp-fraude en maakten negen personen geld over naar de oplichters. In totaal ging het om een bedrag van meer dan 38.000 euro. Het gemiddelde schadebedrag per slachtoffer is ook toegenomen. In 2018 ging het nog om zo'n 2100 euro. Vorig jaar was dat al gestegen naar 3000 euro en voor dit jaar gaat het zelfs om 4200 euro.

Niet alleen doen de oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer, ze proberen ook het WhatsApp-account van deze persoon over te nemen. Hiervoor hebben ze toegang nodig tot de voicemail van het doelwit. Dit kan als mensen een eenvoudig te raden pincode hebben gekozen. Vervolgens vragen de oplichters in naam van de betreffende WhatsApp-gebruiker bij WhatsApp een verificatiecode aan.

Om een account te bevestigen verstuurt WhatsApp via sms een zescijferige verificatiecode. Wanneer de code niet meteen wordt gebruikt kan er ook worden gekozen om de code telefonisch door te laten geven. Als het doelwit niet opneemt kan de code in de voicemail terechtkomen, waar de oplichter via de eenvoudig te raden pincode toegang toe heeft.