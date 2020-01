Apple weigert iPhones van verdachte te ontgrendelen

Apple weigert om twee iPhones te ontgrendelen van de man die wordt verdacht van de schietpartij op een Amerikaanse marinebasis, waarbij drie mensen en hij zelf om het leven kwamen. De schietpartij op de basis in Pensacola vond begin december plaats.

Dat hebben de Amerikaanse minister van Justitie William Barr en David Bowdich, adjunct-directeur van de FBI, tijdens een persconferentie laten weten. Eerder stuurde de FBI al een brief naar Apple waarin het techbedrijf werd gevraagd om te helpen bij het ontgrendelen van de toestellen, aangezien het de opsporingsdienst niet lukte om toegang te krijgen. Apple heeft geen gehoor aan het verzoek gegeven, stelde Barr.

"We hebben Apple om hulp gevraagd bij het ontgrendelen van de iPhones van de schutter. Tot nu toe heeft Apple ons niet echt geholpen." De justitieminister merkte op dat deze situatie duidelijk maakt waarom het belangrijk is dat onderzoekers toegang tot digitaal bewijs kunnen krijgen zodra ze een gerechtelijk bevel hebben gekregen. "We roepen Apple en andere techbedrijven op om een oplossing te vinden zodat we de levens van Amerikanen beter kunnen beschermen en toekomstige aanvallen kunnen voorkomen", besloot Barr zijn deel van de persconferentie.

"Zelfs met een gerechtelijk bevel hebben we in dit onderzoek de inhoud van de twee telefoons, en talloze toestellen in andere onderzoeken, niet kunnen benaderen", ging Bowdich verder. Volgens de de adjunct-directeur van de FBI probeert de opsporingsdienst niet om encryptie te verzwakken. "We willen samenwerken met bedrijven, zodat we rechtmatig het bewijs en de informatie kunnen benaderen die we nodig hebben om ons land te beschermen", aldus Bowdich. Die liet verder weten dat de FBI in het onderzoek inmiddels 42 terabyte aan digitale media heeft verzameld en dat deze gegevens nu worden onderzocht.