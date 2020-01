Trump hekelt Apple wegens niet ontgrendelen iPhones verdachten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter uitgehaald naar Apple omdat het bedrijf iPhones van verdachten niet wil ontgrendelen. De kritiek van Trump volgt op uitspraken van de Amerikaanse minister van Justitie William Barr en David Bowdich, adjunct-directeur van de FBI.

Die verklaarden dat ze Apple hadden gevraagd om twee iPhones van een verdachte te ontgrendelen, maar dat het techbedrijf niet echt geholpen had. Apple ontkende de aantijgingen en stelde dat het de autoriteiten van gigabytes aan informatie heeft voorzien en snel op dataverzoeken van de FBI reageerde. Zo zouden iCloudback-ups, accountgegevens en transactiegegevens van meerdere accounts zijn verstrekt.

Apple herhaalde dat het iPhones en andere apparaten niet van een backdoor zal voorzien. "We hebben altijd volgehouden dat er niet zoiets is als een backdoor voor alleen de good guys. Backdoors zijn ook te gebruiken door diegenen die onze nationale veiligheid en de data van onze klanten bedreigen."

In zijn tweet gaat Trump niet specifiek in op de zaak die nu speelt, maar hekelt hij Apple in het algemeen voor het niet ontgrendelen van telefoons van verdachten. Volgens de Amerikaanse president moet Apple meer doen om de Verenigde Staten te helpen.

Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU zou het ontgrendelen van een enkele iPhone de veiligheid van miljoenen iPhones ondermijnen. "Het is niet mogelijk voor Apple om de FBI toegang tot versleutelde communicatie te geven zonder dat ook buitenlandse autoritaire regimes het krijgen en onze bescherming tegen criminelen en hackers wordt verzwakt", aldus de organisatie in een tweet.

De Wall Street Journal meldt dat de verdachte van de schietpartij op een Amerikaanse marinebasis over een iPhone 5 en een iPhone 7 beschikte. Twee oudere modellen die volgens verschillende experts door bedrijven zijn te kraken.