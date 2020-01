Juridische vraag: Heeft de tekst in de loginbanner van een server enige juridische betekenis?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Vraag: Op onze interne servers krijgt personeel een loginscherm met daarop een tekst à la "Welkom bij Initech, gelieve in te loggen - uitsluitend voor werkdoeleinden gebruiken". Nu zegt onze ISO auditor dat deze tekst problematisch is, omdat met name dat 'welkom' zou maken dat inbrekers kunnen claimen er niet wederrechtelijk te zijn. Dus het moet worden "Verboden toegang - uitsluitend geautoriseerd personeel - misbruik wordt vervolgd als misdrijf". Dat vind ik niet echt vriendelijk naar mijn personeel, is er een tussenweg? Is dit echt zo krom, juridisch?

Antwoord: Dit is een broodje aap-verhaal dat geen enkele juridische basis kent. Het recht werkt niet zo en de inhoud van zo'n loginscherm gaat echt het verschil niet maken wanneer iemand vervolgd wordt voor computervredebreuk.

Natuurlijk komt dit verhaal uit Amerika, maar ook daar lijkt het nergens op een werkelijke zaak te herleiden (bijvoorbeeld dit en dit zijn vrij oude bronnen). Ik kan in Nederland geen enkele rechtszaak rond computervredebreuk vinden waarbij het zelfs maar een discussie was wat de loginbanner of MOTD vermeldde.

Het recht kijkt nooit naar één specifiek aspect van de zaak, zoals zo'n logintekst. Bij rechtszaken wordt altijd gekeken naar de volledige omstandigheden van het geval. Het criterium is immers of de inbreker had moeten weten dat hij op verboden terrein was toen hij de handeling verrichte die hem ten laste werd gelegd. Dat zal nooit afhangen enkel van een zo'n tekstje. Je moet bijvoorbeeld nog steeds inloggen op het systeem van de vraagsteller, en als je een wachtwoord raadt dan moet je weten dat dat niet mag. Dus ga je alsnog nat.

Ik kan werkelijk geen situatie bedenken waarin die tekst relevant is. Heel misschien als er een gast/gast account is op zo'n systeem én je dingen kunt doen die niet gewenst zijn vanaf zo'n gastenaccount. Dan mocht je naar binnen ("welkom") en mocht je inloggen zonder bekend te zijn (gast/gast) en was je in staat iets te doen dat niet de bedoeling was, hoe kon je dan weten dat dat laatste het geval was. Maar dat voelt weinig realistisch.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.